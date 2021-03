Mediaworld Solo Per Oggi: in sconto Motorola RAZR 5G e TV Philips e Panasonic

Anche quest'oggi, tornano su Mediaworld gli Sconti di giornata, che scadranno come di consueto alla 23:59. In questo mercoledì di Marzo, troviamo in sconto davvero tanti prodotti interessanti, tra cui il Motorola RAZR 5G pieghevole.

Proprio partendo dallo smartphone, che è brandizzato Vodafone (il che è da prendere in considerazione soprattutto se si tiene conto che in ambito Android variano le tempistiche degli aggiornamenti), viene proposto uno sconto di 600 Euro ed è disponibile a 999 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 49,95 Euro al mese. La consegna viene garantita entro giovedì 8 Aprile 2021, con ritiro in negozio gratuito.

Tra gli sconti troviamo anche il TV Philips 58PUS8535 da 58 pollici con pannello a LED 4K e risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 60Hz. Presente anche il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2: il prezzo proposto da Mediaworld è di 739 Euro, 110 Euro in meno rispetto agli 849 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il Panasonic TX-55HX700E da 55 pollici, che è disponibile a 609 Euro, per un risparmio di 90 Euro rispetto ai 699 Euro imposti dal produttore. Anche in questo caso, siamo di fronte ad un TV con pannello a LED 4K.