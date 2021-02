Mediaworld Solo Per Oggi: sconto sul TV LG OLED CX da 55 pollici

Anche in giornata odierna, si rinnovano le offerte "Solo Per Oggi" di Mediaworld, che fino alle 23:59 propongono un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica. In questo mercoledì 23 Febbraio 2021, tra gli sconti troviamo anche un TV LG OLED da 55 pollici.

Si tratta dell'OLED CX da 55 pollici, che è disponibile a 1499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. Tra i TV, è disponibile a prezzo ridotto anche il Samsung QE65Q800TATXZT da 65 pollici, a 2599 Euro, con un risparmio di 900 Euro se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 3499 Euro.

In sconto troviamo anche lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro con 128 gigabyte di memoria interna, a 199,99 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto ai 299,99 Euro di listino. Il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte, invece, è disponibile in sconto ad 829 Euro.

Tra le offerte è disponibile anche il Microsoft Surface Pro 7 con SSD da 512 gigabyte, processore Intel Core i7 e 16 gigabyte di RAM, che passa a 2069 Euro, 30 Euro in meno dai 2099 Euro imposti dal produttore. Sempre restando in ambito Surface, il Surface Go 2 con 8 gigbyte di RAM, e 128 gigabyte di memoria interna è disponibile a 581 Euro, dai 639 Euro di listino.