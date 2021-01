Mediaworld Solo Per Oggi: in sconto un TV Sony OLED da 65 pollici

Come di consueto, siamo qui a raccontarvi le offerte "Solo Per Oggi" di Mediaworld. In giornata odierna, la catena di distribuzione permette di portare a casa a prezzo ridotto un TV Sony OLED da 65 pollici, con tanto di possibilità di effettuare il pagamento rateale.

Il TV in questione è il Sony KD65AG9 OLED, con diagonale da 65 pollici e schermo Ultra HD 4K. Il prezzo proposto è di 2699 Euro, rispetto ai 2899 Euro di listino. Come dicevamo poco sopra, Mediaworld dà anche la possibilità di completare il pagamento rateale in venti mensilità da 134,95 Euro al mese, con tan e taeg 0% grazie al piano di rimborso targato Findomestic. E' anche disponibile il ritiro contestuale in negozio gratuito, mentre non viene proposta la consegna a casa gratuita.

Inoltre, in negozio è anche possibile usufruire del bonus tv da 50 Euro erogato dal Governo Italiano alle famiglie con ISEE annuo inferiore ai 10mila Euro.

A livello tecnico, il pannello ha una risoluzione di 3840x2160 pixel con refresh rate di 100Hz, tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2, mentre il comparto audio è caratterizzato da un set di casse integrate con potenza in uscita di 60W

La promozione sarà attiva fino alle 23:59 di oggi.