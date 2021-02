Mediaworld Solo Per Oggi: smartphone Xiaomi e Samsung e TV LG in offerta

Come di consueto, si rinnovano gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld. La catena di distribuzione anche in giornata odierna propone un'ampia gamma di promozioni su tantissimi dispositivi d'elettronica ed informatica, tra cui smartphone e TV.

Partendo dagli smartphone, il Samsung Galaxy A51 è disponibile a 259 Euro, 120 Euro in meno rispetto ai 379 Euro di listino. Il dispositivo è disponibile in varie colorazioni, anche brandizzato WindTre, il che rappresenta un aspetto da non sottovalutare dal momento che si tratta di uno smartphone a marchio Android.

Tra le proposte troviamo anche il Wiko View 4 Lite, che passa a 109,99 Euro: in questo caso il risparmio è di 20 Euro se si confronta con i 129,99 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche l'offerta sullo Xiaomi Redmi Note 9 Pro nella configurazione 6/128 gigabyte, che può essere acquistato a 249,99 Euro, con un risparmio di 50 Euro.

Tra i TV, il Samsung QLED QE32LS03TBKXZT da 32 pollici passa a 439 Euro, con uno sconto pari a 60 Euro rispetto ai 499 Euro di listino del produttore. Interessante però anche la promozione sull'LG 65UN73006LA da 65 pollici, che può essere acquistato a 679 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino.

Mediaworld propone ovviamente la consegna a casa su tutto ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero.