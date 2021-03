Mediaworld Solo Per Oggi: TV LG e Panasonic, Galaxy S20 FE e Redmi 9 in sconto

Mentre continua il volantino Mediaworld di Marzo 2021, la catena di distribuzione rinnova le offerte del giorno, che in giornata odierna propone tante offerte su prodotti d'elettronica ed informatica.

Il TV LG 43UN73006LC da 43 pollici può essere acquistato a 390 Euro, con un risparmio 39 Euro rispetto ai 429 Euro di listino. La catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% da 19,50 Euro al mese, ma propone anche la consegna standard gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero.

Sempre restando in ambito TV, segnaliamo anche l'offerta sul Panasonic TX-55XH900E da 55 pollici, a 699 Euro, 200 Euro in meno dagli 899 Euro di listino. Anche in questo caso è possibile scegliere il pagamento rateale con tan e taeg 0% da 34,95 Euro al mese. La consegna, gratuita a casa, è prevista tra lunedì 15 Marzo e giovedì 18 Marzo, mentre il ritiro contestuale in negozio è ovviamente flessibile ed accessibile in qualsiasi istante.

Tra gli smartphone, segnaliamo l'offerta sul Samsung Galaxy S20 FE brandizzato Vodafone, che passa a 559 Euro, rispetto ai 669 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sullo Xiaomi Redmi 9 da 64 gigabyte, brandizzato WindTre, che passa a 129,99 euro.