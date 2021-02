MediaWorld Solo per il Weekend, ben 1200 Euro di sconto su smart TV Samsung QLED 8K

MediaWorld ha inserito tra gli sconti Solo per il Weekend non solo lo smartphone Samsung Galaxy A21s ma anche altri prodotti particolarmente interessanti, tra cui in particolare uno smart TV Samsung QLED con risoluzione 8K scontato di ben 1200 euro rispetto al prezzo di listino.

Nel contesto delle offerte che dureranno solamente fino alle 23.59 di domenica 28 febbraio 2021, infatti, il modello QE65Q800TATXZT risulta scontato da 3499,00 Euro a 2299,00 Euro pagabili in 20 comode rate da 114,95 Euro al mese tan 0% e taeg 0%. Se dunque siete interessati a questo modello in particolare, il consiglio è quello di cogliere l’attimo e acquistarlo online o nei negozi fisici il prima possibile.

Vediamo ora le specifiche tecniche: come detto a inizio articolo, il display in questione è un QLED da 65 pollici con risoluzione pari a 7680x4320 pixel e refresh rate pari a 120 Hz. Tra le funzionalità chiave non mancano il supporto all’HDR, il sistema operativo ormai caratteristico delle smart TV Samsung ovvero TizenOS, e ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Lato audio, infine, troviamo il decoder Dolby Digital Plus.

Tra gli altri grandi TV che potete trovare scontati sempre da MediaWorld c’è anche l’Android TV Sony 8K scontato di addirittura 2000 Euro a partire dal prezzo di listino di 9999 Euro in occasione degli XDays, anch’essi dalla durata limitata in quanto concluderanno allo stesso orario degli sconti Solo per il Weekend.