MediaWorld Solo per il Weekend, fino a 300 Euro di sconto su prodotti Microsoft Surface

Le offerte MediaWorld Solo per il Weekend stanno per finire, ma ci sono tanti prodotti imperdibili acquistabili anche tramite il sito Web: dopo avere visto smart TV, smartphone e tablet Samsung in sconto, ecco i prodotti della gamma Microsoft Surface anche a 300 Euro in meno che potrete trovare ancora per poche ore.

Come nostra prassi, partiamo dal modello più economico, ovvero Microsoft Surface Laptop GO a 869,00 Euro anziché 1019,00 Euro. Le specifiche tecniche vedono un processore Intel Core I5-1035G1 dalla velocità di clock base di 1 GHz e Boost a 3,6 GHz, scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM LPDDR4, 256 GB di SSD e display LCD touchscreen da 12,45 pollici, con sistema operativo Windows 10 Home S.

Segue poi Microsoft Surface Laptop 3 con display LCD touchscreen da 13,5 pollici, processore Intel Core I5-1035G7 con clock base a 1,2 GHz e Boost a 3,7 GHz, scheda grafica condivisa Intel Iris Plus 950, 8 GB di memoria RAM LPDDR4, SSD per 128 GB e sistema operativo Windows 10 Home. Il prezzo di listino è di 1169,00 Euro, ma ora lo potete trovare scontato a 887,00 Euro pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. Altrimenti potete trovare anche il modello con 256 GB di SSD a 1169,00 Euro anziché 1499,00 Euro.

In alternativa, potete trovare la variante Surface Laptop 3 con componenti AMD: sotto la scocca, infatti, potrete trovare il processore AMD Ryzen 5-3580U con clock base di 2,1 GHz e Boost a 3,7 GHz, scheda grafica AMD Radeon Vega 9, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD per 128 GB di spazio di archiviazione e display touchscreen da 15 pollici. Per quanto concerne il prezzo, se da listino è pari a 1399,00 Euro ora lo sconto lo porta a 1069,00 Euro sempre pagabili in 20 rate. Anche in questo caso è disponibile la versione da 256 GB di SSD a 1329,00 Euro anziché 1699,00 Euro.

Infine, vi ricordiamo che queste sono anche le ultime ore del Red Price, volantino che offre tante altre promozioni interessanti.