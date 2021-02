MediaWorld, Solo per il Weekend sconti su smart TV, smartphone e tablet Samsung

Gli “XDays” di MediaWorld proseguono con offerte interessanti su monitor Lenovo e altri prodotti, ma allo stesso tempo il negozio propone anche le consuete offerte Solo per il Weekend, di cui oggi vi segnaleremo in particolare prodotti a marchio Samsung, tra cui diversi tablet, lo smartphone Galaxy A31 e anche uno smart TV con display QLED.

In ordine di prezzo, il primo prodotto in questione è proprio Samsung Galaxy A31, telefono di fascia media dotato di display Full HD+ Super AMOLED da 6,4 pollici e, sotto la scocca, processore octa-core Mediatek Helio P65 con velocità di clock massima pari a 2.0 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 512 GB con microSD e comparto fotocamera posteriore con quattro sensori (48MP principale, 8MP ultra grandangolare, 5MP profondità e 5 MP macro) assieme a un sensore unico anteriore da 20MP. Il prezzo attuale è di 199,99 Euro rispetto ai 319,00 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili a Tasso Zero.

Passiamo poi ai tablet, di cui vediamo innanzitutto il modello Galaxy Tab A 8.0 scontato da 169,90 Euro a 139,99 Euro. Nella scheda tecnica figurano il display LCD da 8 pollici con risoluzione 800x1200, chip Qualcomm SDM429 Quad-Core, 2 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 512 GB con microSD), fotocamera posteriore da 8MP e anteriore da 2MP, e sistema operativo Android 9.

Segue poi la variante Galaxy Tab A 10.1 a 179,99 Euro anziché 219,99: in questo caso si parla di un tablet con display LCD da 10,1 pollici dalla risoluzione pari a 1200x1920 pixel, chip Samsung Exynos 7904 8-Core a 1,8 GHz, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna anche in questo caso espandibile con microSD, fotocamera anteriore da 5MP e posteriore da 8MP e sistema operativo Android 9.

Ora passiamo però ai tablet di fascia alta, nello specifico il modello Galaxy Tab S7 WiFi dotato di display LCD da 11 pollici con risoluzione 2560x1600, processore Snapdragon 865+ 8-Core, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1TB), fotocamera doppia posteriore (13MP + 5MP) e anteriore singola da 8MP e sistema operativo Android 10. Non mancano, infine, funzionalità come il riconoscimento biometrico del viso e il lettore di impronte digitali laterale. Per quanto concerne il prezzo, si parla di un prezzo di listino di 749,00 Euro scontato a 649,00 Euro pagabili in 20 comode rate tan 0% taeg 0%.

Dulcis in fundo, troviamo lo smart TV Samsung QLED QE65Q82TATXZT a 1399,00 Euro anziché 1699,00: il modello ha un pannello Ultra HD 4K da 65 pollici con risoluzione 3840x2160, è già dotato dello standard DVB-T2 per il digitale terrestre, supporta Quantum HDR 1500 / HDR10+ / HLG e ha il decoder Dolby Digital Plus lato audio.

