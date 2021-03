MediaWorld Solo per il Weekend, oltre il 50% di sconto su due SSD Intel e Western Digital

MediaWorld come da prassi ha lanciato le offerte Solo per il Weekend, tra le quali figurano in particolare due promozioni mozzafiato su SSD interni ed esterni rispettivamente Intel e Western Digital, scontati entrambi per oltre il 50% rispetto al prezzo di listino: vediamo di che modelli si tratta.

Il primo è il modello Intel 660P Series, memoria interna M.2 PCIe NVMe dalla capienza di 512 GB con velocità di lettura pari a 1500 Mb/s e di scrittura pari a 1000 Mb/s. Il prezzo di listino è pari a 200,99 Euro, ma solo fino alle ore 23:59 di domenica 7 marzo 2021 lo potrete trovare a 99,99 Euro.

Il secondo SSD è il modello portatile Western Digital WDBA3S0020BBK con porta USB 3.2 Type-C, capacità pari a 2000 GB e velocità di trasferimento fino a 2000 Mb/s, compatibile con PC Windows e macOS ma anche con PlayStation 4 base e Pro e Xbox One. In questo caso il prezzo è pari a 249,99 Euro anziché 580 Euro, per uno sconto del 57% circa; il pagamento è effettuabile in 20 comode rate Tasso Zero da 12,50 Euro al mese.

In alternativa potrete trovare altre promozioni comunque interessanti su altri SSD portatili prodotti da Western Digital, come il modello WDBA3S5000ABK da 500 GB scontato da 186,49 Euro a 136,99 Euro, oppure la variante da 1000 GB dal codice WDBA3S0010BBK scontato da 333 Euro a 289,99 Euro.

Sempre da MediaWorld per ancora poche ore potrete godere degli sconti su monitor da gaming Acer, MSI ed HP, oppure acquistare smart TV Samsung 4K DVB-TW e televisori LG OLED in sconto come parte del volantino “Tech Is Pink”.