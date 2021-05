MediaWorld, Solo per il Weekend grandi sconti su smartphone Xiaomi e smart TV Samsung

MediaWorld sta per salutare i Mega Sconti di maggio, ove appaiono offerte interessanti su diversi TV QLED, ma al contempo ha rilanciato le consuete promozioni Solo per il Weekend. In tale contesto, possiamo trovare due smartphone Xiaomi, due TV Samsung e anche lo smartwatch Xiaomi Mi Watch con buoni tagli rispetto al listino.

Una menzione iniziale va fatta allo smartwatch Xiaomi Mi Watch, disponibile a 119,99 Euro anziché 129,99 Euro, sconto non elevato ma comunque interessante, trattandosi di una delle poche volte in cui il wearable della società cinese è sceso sotto il prezzo di listino. Tra le specifiche notiamo il display AMOLED touchscreen da 1,39 pollici, la presenza di sensori come quelli per frequenza cardiaca, pressione atmosferica e luce ambientale, compatibilità con Bluetooth 5.0 e tantissime attività sportive.

Lato smartphone troviamo invece Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 189,99 Euro anziché 299,99 Euro. Il dispositivo è dotato di schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici, SoC Mediatek Helio G90T con clock massimo pari 2.05 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD, batteria da 4500 mAh e, a completare le specifiche, quad-camera posteriore (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e un’unica lente frontale da 20MP.

Segue dunque Xiaomi Mi 10T Pro scontato a 489 Euro a partire dai 649 Euro di listino, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Questo smartphone presenta sotto la scocca un chipset Qualcomm Snapdragon 865 octa-core con frequenza massima di 2.84 GHz assieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile, per una batteria da 5000 mAh e un’impostazione tri-camera posteriore (108MP principale grandangolare + 13MP ultra grandangolare + 5MP macro) e singola fotocamera selfie da 20MP, per un display LCD Full HD + da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz.

Per quanto riguarda i televisori in sconto segnaliamo il modello Samsung QLED QE55Q60TAUXZT a 599 Euro anziché 999 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. Si tratta di uno smart TV con sistema operativo Tizen OS, pannello QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz e supporto a DVB-T2 e DVB-S2. Infine, uno sconto ancor più importante riguarda il TV Samsung QLED QE75Q90TATXZT, dotato di pannello QLED da 75 pollici Ultra HD 4K con refresh rate di 120Hz e anch’esso con supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. In questo acso, però, il prezzo passa dai 3799 Euro di listino a 2199 Euro. Insomma, un’offerta davvero imperdibile!

Intanto da MediaWorld come parte dei Mega Sconti abbiamo segnalato non solo le inizialmente citate offerte su TV ma anche 3 notebook da gaming con GPU RTX 3060.