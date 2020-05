Mediaworld: Solo per il Weekend su Huawei P Smart+ 2019, Unieuro 'rilancia'

In seguito alla promozione relativa a Redmi 8, MediaWorld torna a lanciare offerte in campo smartphone. In particolare, la promozione legata all'iniziativa "Solo per il Weekend" questa volta riguarda Huawei P Smart+ 2019.

Infatti, lo smartphone viene venduto a un prezzo di 169,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Prima di questo sconto, il dispositivo costava 259,99 euro. Il risparmio è dunque pari a 90 euro. Il modello coinvolto dispone di 3GB di RAM e 64GB di memoria interna. La colorazione disponibile è quella Midnight Black.

Per darvi un quadro completo in merito all'offerta, prendiamo in esame il costo del dispositivo anche dagli altri principali store. Ebbene, su Amazon Italia lo smartphone si trova a un prezzo superiore di circa 10 euro, mentre Huawei P Smart+ 2019 viene venduto a 164 euro da Unieuro. In questo caso, il prezzo precedente era di 259,90 euro, quindi il risparmio è di 95,90 euro. Insomma, ancora una volta le due note catene si danno "battaglia" a suon di sconti. Questa volta, sembra che sia "in vantaggio" Unieuro.

Queste "guerre all'ultima offerta" vanno chiaramente a favore degli utenti, che possono portarsi a casa lo smartphone al minor prezzo possibile. In ogni caso, vi ricordiamo che Huawei P Smart+ 2019 dispone dei servizi Google.