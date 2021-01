MediaWorld 'Solo per il Weekend': le migliori offerte su smartphone e tanto altro

Come da tradizione, anche questo weekend MediaWorld ci propone una selezione di prodotti a prezzo promozionale a tempo limitato. Molte le offerte in catalogo e poco meno di 12 ore per approfittarne.

Per quanto riguarda gli smartphone, MediaWorld propone diverse soluzioni per tutte le tasche. Il più performante del lotto è senza dubbio lo Xiaomi Mi 10T da 6/128 GB, offerto al prezzo promozionale di 399 Euro, contro i 499 Euro di listino. Altro ottimo device è il Motorola Moto G9 Play da 4/64 GB, proposto con uno sconto di poco meno del 40%, per un prezzo finale di 139,99 Euro. Niente male, considerato il prezzo iniziale di 229,99 Euro.

Passando alle Smart TV, nella selezione di oggi la nostra scelta ricade sulla Sony KD55XH8077, Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K e pieno supporto all'HDR grazie al processore Sony X1 4K. Le funzionalità smart sono fornite dall'affidabile sistema operativo Google, Android TV. Piena compatibilità con gli standard del nuovo digitale terrestre, con decoder digitale terrestre DVB-T2 HEVCe e satellitare DVB-S2. Il prezzo promozionale per questo splendido pannello è di 749 Euro, per uno sconto del 75% sul prezzo di listino.

Se invece il vostro obiettivo è rendere la vostra casa un po' più smart, la soluzione migliore per controllare la domotica è senza dubbio il Google Nest Hub, l'assistente vocale Google di ultima generazione racchiuso all'interno di un meraviglioso display touchscreen da 7 pollici, con la possibilità di effettuare anche lo streaming dei principali servizi di intrattenimento, compreso Netflix.

Google Nest Hub viene proposto solo per oggi da MediaWorld a 67,99 Euro invece dei canonici 89,99 Euro di listino.

L'intera selezione MediaWorld "Solo per il Weekend" è disponibile a questo indirizzo.