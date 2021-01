MediaWorld SoloperOggi: Redmi Note 8 Pro sotto i 200 euro, Amazon rilancia

La prima offerta tecnologica del 2021 che trattiamo su queste pagine è stata lanciata da MediaWorld e prevede uno sconto interessante sullo smartphone Redmi Note 8 Pro. Non si tratta di una promozione relativa all'iniziativa "Mega Sconti" attiva in questi giorni, bensì di un'offerta pensata per questo 1 gennaio 2021.

Infatti, MediaWorld ha deciso di portare avanti la sua iniziativa "Solo per Oggi" anche in questo nuovo anno, proponendo, tra le varie offerte, anche quella relativa a Redmi Note 8 Pro, che viene venduto a un prezzo di 199,99 euro mediante il sito ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo portale, in precedenza il costo era pari a 299,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. La variante messa in offerta da MediaWorld è quella che dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili sono quelle Blue e Grey.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici, siamo venuti a conoscenza del fatto che Redmi Note 8 Pro viene proposto a un prezzo di 195,90 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" tra i vari store continua imperterrita. In ogni caso, questa volta sembra essere un po' "fuori dai giochi" Unieuro, in quanto lo smartphone non risulta disponibile tramite il suo sito Web ufficiale (verrebbe venduto a 199 euro).

Tirando le somme, potrebbe trattarsi di una buona occasione per acquistare Redmi Note 8 Pro. Certo, il prodotto era già finito al centro di altre promozioni qualche giorno fa, ma chi si è perso le precedenti occasione può approfittare delle offerte attualmente attive per portarsi a casa il dispositivo a buon prezzo.