MediaWorld SoloperOggi: un televisore è in offerta sotto i 100 euro

Dopo aver trattato le offerte relative ai "Mega Sconti" su vari televisori OLED, QLED e 4K, torniamo a trattare gli sconti in campo tech lanciati da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha deciso di lanciare un'altra offerta sempre in campo di televisori, scendendo però particolarmente di fascia di prezzo.

Infatti, nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi" del 29 dicembre 2020, MediaWorld propone il TV OK ODL 24661HN-DB a un prezzo di 99,99 euro. Stando al portale ufficiale della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe di 119,99 euro. Si tratta quindi di uno sconto di 20 euro. In ogni caso, si scende sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro e l'offerta potrebbe dunque risultare interessante per chi sta cercando, chiaramente senza troppe pretese, un nuovo televisore.

Contate infatti che si tratta di un TV da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). In ogni caso, in questo periodo di cambiamento per il digitale terrestre, non sono in pochi coloro che stanno sostituendo i propri vecchi televisori. Questo modello in offerta da MediaWorld dispone chiaramente del supporto allo standard DVB-T2. In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il televisore era finito al centro di un'altra promozione già qualche mese fa. Tuttavia, chi si è perso quell'occasione potrebbe approfittare dell'offerta attiva oggi 29 dicembre 2020.