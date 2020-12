MediaWorld SoloperOggi, TV Panasonic 4K HDR in offerta a 200 euro in meno

Dopo aver proposto un'offerta a tempo relativa allo smartphone Redmi Note 8 Pro, MediaWorld torna a lanciare promozioni nel contesto dell'iniziativa "Solo per Oggi". Questa volta la nota catena ci porta nel mondo dei televisori, in quanto lo sconto avviato da MediaWorld riguarda un TV Panasonic con risoluzione 4K e supporto all'HDR.

Più precisamente, il modello Panasonic TX-55HX900E viene venduto a un prezzo pari a 699 euro. Stando al portale ufficiale della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe di 899 euro. In parole povere, si sta parlando di un possibile risparmio di 200 euro. In ogni caso, vi ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 28 dicembre 2020, quindi l'offerta relativa al succitato televisore di Panasonic rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, dando un'occhiata alle altre offerte relative al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro venderebbe il televisore a 699 euro mediante il suo sito Web ufficiale, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile. Per quel che concerne i rivenditori di Amazon Italia, invece, il prezzo è fissato a 809,15 euro.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a chi cerca un televisore di questo tipo.