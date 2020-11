MediaWorld, Sony TV 85 8K 2020 scontato di 2000 euro

Le console di nona generazione sono ormai realtà, grazie al lancio di Xbox Series X e Xbox Series S avvenuto il 10 novembre 2020 e l'atteso arrivo di PlayStation 5 il 19 novembre 2020. In questo contesto, qualcuno che dispone di un certo tipo di budget potrebbe voler cogliere l'occasione per sostituire il proprio televisore.

Potrebbe, dunque, rivelarsi interessante l'ultima offerta di MediaWorld, che propone il modello Sony KD85ZH8 a un prezzo di 7999 euro. Stando al portale ufficiale della nota catena, solitamente il costo del prodotto sarebbe di 9999 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 2000 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore da 85 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel).

In ogni caso, se siete interessati, prima di procedere all'acquisto consigliamo di consultare la nostra guida al TV per PlayStation 5 e Xbox Series X. Infatti, quest'ultima contiene dei consigli relativi ai vari televisori, che può portarvi a fare una scelta più oculata, viste anche le importanti cifre in ballo.

Per il resto, la promozione lanciata da MediaWorld può sicuramente risultare interessante per un certo tipo di utente. Considerate che questo modello non si trova su Amazon Italia e che giusto qualche mese fa costava 9499 euro. C'è da dire che Unieuro proporrebbe il modello a 7999 euro con ulteriore 5% di sconto, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile mediante il portale ufficiale di quest'ultima catena.