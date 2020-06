MediaWorld, Sony Xperia 10 Plus scontato di 180 euro per poche ore

In questi caldi giorni, che alcune note catene hanno ribattezzato con il nome di "Black Friday estivo" o simili, abbiamo trattato molte offerte su queste pagine, anche per quanto riguarda il campo smartphone (qui i più venduti da Unieuro). Tuttavia, non accade spesso che ci sia uno sconto relativo a uno smartphone di Sony.

Infatti, tralasciando le offerte legate ad Amazon, forse è la prima volta che trattiamo su queste pagine una promozione legata ai dispositivi dell'azienda nipponica per quanto riguarda le grandi catene di elettronica (pensate che sul sito di Unieuro questi prodotti non sono nemmeno presenti). In ogni caso, ci ha pensato MediaWorld a mettere in offerta Sony Xperia 10 Plus.

Più precisamente, il dispositivo ora costa 249,99 euro, mentre in precedenza veniva venduto a 429 euro. Il risparmio è quindi di 179,01 euro. La colorazione coinvolta è quella Navy, mentre quella Black costa ancora 429 euro. Sony Xperia 10 Plus monta 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" di oggi 26 giugno 2020. Questo significa che, al momento in cui scriviamo, l'offerta è valida ancora per poche ore.

Per darvi un quadro più completo in merito alla bontà della promozione, abbiamo analizzato i prezzi degli altri store principali. Come accennato in precedenza, sul sito di Unieuro lo smartphone non compare, mentre sul portale ufficiale di Sony costa 379 euro. Su Amazon Italia, Sony Xperia 10 Plus si può trovare a 429,90 euro (tra l'altro, usato ha un prezzo simile a quello di MediaWorld).

Insomma, la promozione non è male. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dispositivo arrivato in Italia, un po' in sordina a dire la verità, nella prima metà del 2019. Lo smartphone non era stato accolto esattamente nel migliore dei modi dalla critica, visto il suo prezzo iniziale ritenuto troppo elevato (429 euro) e la presenza di qualche pecca lato fotografico. Inoltre, le prestazioni non sono delle migliori. Tuttavia, coloro che apprezzano gli smartphone di Sony hanno lodato l'aspect ratio cinematografico 21:9 del display (che sotto i 250 euro è molto difficile da trovare). Se le soluzioni dell'azienda nipponica vi hanno sempre intrigato, potrebbe essere la vostra occasione.