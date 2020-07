MediaWorld sorprende tutti: sconti pazzi questa notte con la Red Night!

Completamente a sorpresa, MediaWorld ha annunciato una Red Night per questa notte. Per chi non lo sapesse, si tratta di un'iniziativa che promette "offerte pazze" nel corso di un periodo di 12 ore.

Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale di MediaWorld, gli sconti sono partiti alle ore 21:00 di oggi 7 luglio 2020 e termineranno alle ore 9:00 di domani 8 luglio 2020. Difficile fornirvi una lista di tutti i prodotti coinvolti, ma la nota catena promette "offerte imperdibili anche a tasso zero". Inoltre, su tutti gli acquisti a partire da 99 euro c'è la spedizione gratuita.

Al momento in cui scriviamo, sono già state avviate alcune promozioni, che ci danno un "assaggio" di quanto previsto dall'iniziativa. Gli sconti sembrano riguardare parecchie categorie, dagli smartphone (ci sono anche iPhone XS e e Samsung Galaxy S20+) ai computer, passando per il gaming (non manca un'offerta legata al Sony PS VR Mega Pack v2). Presenti anche elettrodomestici, TV, macchine fotografiche e CD musicali. Insomma, un po' di tutto, per una nottata "pazza".

Vi consigliamo di fare un salto sul portale di MediaWorld e accedere alle pagine relative alle varie categorie per farvi un'idea in merito alle promozioni attive, che potrebbero anche variare durante la notte (non è specificato). In ogni caso, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani su qualche prodotto che stavate tenendo d'occhio da un po'.