MediaWorld sorprende tutti: tornano le GPU RTX serie 30 con un grande evento

Il 2021 è sicuramente stato un anno ben poco appassionante per i videogiocatori su PC: basti pensare alla scarsa disponibilità di schede video, che ancora in questo momento sta frenando gli entusiasmi di chi ha intenzione di acquistare un nuovo computer. Tuttavia, MediaWorld vuole provare a migliorare la situazione con un evento.

Infatti, sui canali ufficiali della nota catena sono iniziate a comparire delle indicazioni relative al prossimo arrivo di unità per quel che concerne le schede video NVIDIA GeForce RTX serie 30: si fa specifico riferimento a RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti e 3090. Fin qui potrebbe sembrare tutto nella norma, ma in realtà non si tratta di un semplice restock, in quanto è stata lanciata una pagina sul portale ufficiale di MediaWorld che lascia intendere che tra non molto ci sarà una grande iniziativa in tal senso.

Infatti, si fa riferimento al cosiddetto RTX Day, che probabilmente sarà una giornata dedicata alla disponibilità delle GPU (d'altronde, in passato MediaWorld ha già organizzato un altro RTX Day). Il sito Web di MediaWorld purtroppo non fornisce troppi dettagli in merito alla data dell'iniziativa, ma in un video caricato sul canale YouTube di MediaWorld si fa riferimento a gennaio 2022 e si mostrano scatole di schede video impilate l'una sull'altra. Da notare inoltre la presenza dei loghi di MSI, ASUS e PNY.

Tra l'altro, questa volta ci sono 6 negozi fisici coinvolti, sparsi tra Milano, Torino, Padova, Firenze, Caserta e Bari. Per il momento sul portale ufficiale di MediaWorld si legge: "Tra qualche giorno potrai riservare un posto in coda e assicurarti l'accesso all'area di vendita esclusiva delle schede RTX. Torna su questa pagina spesso per essere tra i primi". Insomma, potrebbe interessarvi tenere d'occhio l'iniziativa, se state cercando da tempo di acquistare una GPU RTX.