MediaWorld, sorpresa: NO IVA per poche ore su PC con GPU RTX serie 30

Superato il volantino FPS al Massimo di MediaWorld, è giunto il momento per la ben nota catena di lanciare un'altra iniziativa promozionale. A tal proposito, è stato annunciato il NO IVA 22% su PC e notebook.

Più precisamente, dalle ore 19:30 del 9 giugno 2022 e solamente fino al 10 giugno 2022 (dunque ci saranno poche ore per poter usufruire delle promozioni), saranno attivi parecchi sconti che possono fare gola a chi sta cercando un prodotto di questo tipo. A tal proposito, dal portale ufficiale di MediaWorld si apprende che sarà possibile "ottenere lo scorporo dell'IVA (pari ad uno sconto del 18,04%) sul prezzo di vendita, anche a tasso 0. Il prezzo on-line è già scontato".

Tra le possibilità interessanti legate all'iniziativa non mancano sconti su PC Desktop e notebook con GPU RTX serie 30. Ad esempio, il computer fisso HP OMEN 45L GT22-0003NL con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 viene ora proposto a 2.294,06 euro da MediaWorld (al posto dei precedenti 2.799 euro), così come ASUS ROG G10CE-711700123W con GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 viene adesso venduto a 1.310,54 euro (anziché 1.699 euro).

Per quel che concerne, invece, i notebook da gaming, troviamo sconti, ad esempio, su HP OMEN 16-B1009NL con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, proposto in questo contesto a 1638,38 euro (al posto di 2.199 euro). In ogni caso, chiaramente non sono solamente questi i prodotti coinvolti nell'iniziativa, dunque potrebbe interessarvi approfondire il sito Web ufficiale di MediaWorld in queste ore.