Mediaworld: sottocosti di Natale, tutte le offerte su TV DVB-T2 e dispositivi Apple

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del Sottocosto Mediaworld di Natale, con interessanti offerte su molti dispositivi elettronici, tra cui i laptop di diversi produttori e fasce di prezzo. Oggi, invece, vi mostriamo le offerte di Mediaworld sui dispositivi Apple e sulle TV perfette per il DVB-T2.

Partiamo dai device di Cupertino, su cui Mediaworld sembra essersi superata con questa tornata di offerte: in sconto, infatti, troviamo sia un iPhone che un Macbook, insieme a delle AirPods. L’iPhone in sconto è iPhone 12 con memoria da 128 GB in tutte le colorazioni disponibili sul sito web. Il device è in sconto ad un prezzo di 749 Euro, con un taglio di 140 Euro rispetto al prezzo di listino. Il device non è l’iPhone più recente, ma se la cava ancora molto bene grazie alla sua connettività 5G e al chip A14 Bionic. Inoltre, acquistando il device potrete accedere a quattro mesi di Apple Music gratuiti e ad iPhone Forever, che tra due anni vi permetterà di cambiare il vostro iPhone con un nuovo telefono della Mela ad un prezzo ridotto.

In offerta troviamo anche le Airpods Pro 2021 di Apple con custodia di ricarica MagSafe: si tratta dell’ultimo modello di auricolari senza fili di Cupertino, rilasciate pochi mesi fa e disponibili al prezzo di 189 Euro, uno sconto piuttosto consistente rispetto al prezzo originale, pari a 279 Euro. Sempre in offerta, poi, troviamo il Macbook Air 2020 da 13” con memoria da 256 GB, anch’esso scontato in ogni colorazione disponibile in rete. Il dispositivo è il più recente laptop della linea Air di Apple, lanciato lo scorso anno e venduto da Mediaworld al prezzo scontato di 949 Euro.

Passando al comparto televisivo, vi segnaliamo quattro dispositivi in offerta. Partiamo con la Smart TV LG OLED 4K OLED55A16LA 2021, una Smart TV da 55” in 4K disponibile a 999 Euro, con uno sconto di ben 500 euro sul prezzo di listino. Il prodotto ha, come sempre, il tuner digitale terrestre DVB-T2 e il satellitare DVB-S2 e presenta le funzionalità Smart integrate con WebOS 6.0. Possiede le stesse funzionalità anche il televisore LG55UP76706LB.API, una Smart TV LG in 4K messa sul mercato lo scorso anno e in offerta a 499 Euro, con uno sconto di 250 Euro sul prezzo di listino, pari a 749 Euro.

Concludiamo infine con altri due televisori, uno di Samsung e uno di Sony. Il primo è il Samsung Neo QLED 4K QE50QN90A, una Smart TV da 50” Ultra HD in offerta a 1.149 Euro, con uno sconto piuttosto consistente, pari a 650 Euro sul prezzo di vendita. Fiore all’occhiello del televisore è il refresh rate da 120 Hz, che si coniuga con il tuner digitale terrestre DVB-T2e e il satellitare DVB-S2. Il secondo device, invece, è la Smart TV da 55” Sony KD55X80J, una Smart TV in 4K con un’impressionante refresh rate da 200 Hz, dotata di satellitare DVB-S2 e di digitale terrestre DVB-T2 HEVC. Il device è in sconto all’interessante prezzo di 699 Euro, 300 in meno del valore di listino.