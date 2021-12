Mediaworld: il Sottocosto sta per finire, ecco le migliori offerte last minute

Vi abbiamo già parlato approfonditamente dei Sottocosti di Natale di Mediaworld, che terminano proprio oggi, domenica 19 dicembre 2021. Poiché le offerte sono agli sgoccioli, tuttavia, abbiamo deciso di consigliarvi alcuni tra i dispositivi più interessanti in sconto, soprattutto nel campo delle televisioni.

Prima di iniziare, vi ricordiamo che i nostri precedenti consigli relativi all'offerta, come quelli sui dispositivi Apple in sconto e quelli sui saldi nel comparto Smart TV, rimangono validi fino alle 23:59 di oggi. Proseguiamo ora con un'altra serie di televisori molto interessanti in offerta sempre sul sito web di Mediaworld: in particolare, oggi vi proponiamo due prodotti LG, due prodotti Samsung e due prodotti Sony.

Partiamo da LG, di cui troviamo scontata la Smart TV LG NanoCell 4K 55NANO776PA 2021, una smart TV da 55" con risoluzione 4K. Il televisore è dotato di tuner DVB-T2 HEVC e di satellitare DVB-S2 ed è compatibile con Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay e Homekit. Potete trovare la TV in offerta sul sito web di Mediaworld a 629 Euro, 270 in meno del prezzo di listino.

Sempre di LG è la Smart TV LG OLED 4K OLED55A16LA, una smart TV da 55" con risoluzione 4K e tuner DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2. Anch'essa ha le stesse capacità di connessione della TV precedente, ma in più possiede la tecnologia LG per i pixel autoilluminanti, che migliora la resa dei colori e la qualità delle immagini. Il prodotto è disponibile a 999 Euro, con uno sconto di 500 Euro sul prezzo di listino.

Passando a Samsung, vi consigliamo due televisori della serie QLED 4K: il primo è la Smart TV Samsung QLED 4K QE55Q80A 2021, in offerta a 849 Euro, con un prezzo di partenza di 1.499 Euro. Si tratta di una Smart TV da 55" con risoluzione Ultra HD e refresh rate da 120 Hz, dotata come sempre di tuner DVB-T2 e satellitare DVB-S2.

La seconda TV di Samsung in offerta è invece la Smart TV Samsung Neo QLED 4K QE50QN90A 2021, in sconto da un prezzo originale di 1.799 Euro a uno di 1.149 Euro. La TV è molto simile al precedente modello di Samsung, se non per le dimensioni leggermente ridotte (pari in questo caso a 50"), ma vanta le tecnologie Quantum Matrix, Quantum HDR 32x e OTS+, garantite dal Quantum Processor 4K di Samsung, che fa anche uso dell'intelligenza digitale per l'elaborazione delle immagini.

Infine, relativamente a Sony, vi segnaliamo anzitutto la Smart TV 4K Sony KD55X80J, in offerta a 699 Euro da un prezzo di partenza di 999 Euro. Si tratta di una Smart TV da 55", con frequenza da ben 200 Hz e tuner DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2. Stesse caratteristiche e dimensioni sono poi quelle della Smart TV Sony XR55A80J, il cui refresh rate si ferma però a 100 Hz. Il televisore è in questo caso in offerta a 1.499 Euro, con un prezzo originale di 1.899 Euro. Il motivo della differenza di prezzo? La presenza su quest'ultimo televisore del Bravia Cognitive Processor XR, che migliora la qualità delle immagini e dei suoni, sincronizzandoli alla perfezione: una piccola rivoluzione, specie per chi possiede una PlayStation 5.