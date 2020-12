Da Mediaworld parte il Sottocosto di Natale con sconti su TV, smartphone, tablet e PC

Mediaworld dà oggi il via al Sottocosto di Natale, un nuovo volantino che sarà disponibile fino al 20 Dicembre prossimo online e nei negozi fisici e che propone un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica, tra cui TV, smartphone e PC.

Partendo dagli smartphone, l'iPhone SE a 128 gigabyte è disponibile a 479 euro, 70 Euro in meno rispetto ai 549 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Redmi Note 9 Pro da 6/128GB, a 229 Euro, per un risparmio di 70 Euro, con lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G a 289 Euro. Il Samsung Galaxy S20 FE, invece, nella variante brandizzata TIM viene proposto a 499 Euro.

Nella categoria indossabili, invece, troviamo lo Xiaomi Mi Smart Band 4 a 19,99 Euro, con Apple Watch SE da 44mm a 319 Euro.

Passando ai TV, Invece, il Samsung QLED QE55Q82TATXZT da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, mentre il Sony KD65XH8077 da 65 pollici passa a 799 Euro ed il Sony OLED KD65A8 da 65 pollici a 1999 Euro. In offerta troviamo anche l'LG OLED 65BX6LB da 65 pollici, a 1599 Euro, dai 2299 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda i tablet, invece, il Galaxy Tab A7 è disponibile a 249 Euro, mentre il Galaxy Tab S7 WiFi passa a 599 Euro. Tra i PC, invece, il Surface Pro 7 di Microsoft con 128GB di memoria interna, processore i5 ed 8gb di RAM passa a 799 Euro.

La lista completa dei prodotti è disponibile a questo indirizzo.