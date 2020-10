MediaWorld Sottocosto punta su iPhone 7, che costa come un medio gamma

Tramite il nuovo volantino Sottocosto, MediaWorld sta lanciando diverse offerte interessanti, tra cui rientrano anche alcune promozioni relative a prodotti Apple. Più precisamente, questa volta trattiamo uno sconto legato allo smartphone iPhone 7.

Infatti, il dispositivo viene ora venduto a 299 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo era pari a 399 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. In ogni caso, il prezzo a cui la nota catena propone iPhone 7 è essenzialmente quello di un medio gamma Android. La colorazione messa in offerta da MediaWorld è quella Nero opaco e lo smartphone dispone di 32GB di memoria interna.

Per il resto, Unieuro venderebbe iPhone 7 a 349 euro e con 5% extra di sconto, ma al momento in cui scriviamo il dispositivo non risulta disponibile tramite il portale ufficiale della nota catena. Per quanto riguarda, invece, Amazon Italia, quest'ultima non è rimasta di certo a guardare e infatti anche in questo caso il prezzo dello smartphone è stato abbassato a 299 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

In ogni caso, iPhone 7 è uno smartphone uscito a settembre 2016, quindi oltre quattro anni fa. Qualcuno di voi si starà, dunque, chiedendo il motivo per cui qualcuno potrebbe voler puntare nel 2020 a questo dispositivo. In realtà, ci sono molte persone che, pur di avere uno smartphone Apple, decidono di approfittare di offerte di questo tipo, piuttosto che puntare all'acquisto di dispositivi ricondizionati. Inoltre, ci sono anche degli utenti che vogliono "fare un giro di prova" per quanto riguarda l'ecosistema Apple, magari senza spendere troppo. Insomma, queste promozioni hanno il loro target.

Tuttavia, non è solamente una questione di brand: Apple aggiorna il software dei suoi dispositivi per molti anni ed è anche per questo motivo che chi dispone di un budget ridotto si "accontenta" di smartphone di questo tipo. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: iPhone 7 è compatibile con iOS 14, come potete leggere sul sito ufficiale di Apple.