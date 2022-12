MediaWorld Sottocosto, Samsung Galaxy S21 FE 5G quasi a metà prezzo

Abbiamo già trattato su queste pagine il lancio dell'iniziativa Sottocosto di MediaWorld, che proseguirà fino al 18 dicembre 2022. Tuttavia, risulta interessante soffermarsi su una singola offerta, ovvero quella relativa allo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Infatti, quest'ultimo viene adesso proposto a un prezzo pari a 399 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere sul sito Web legato alla ben nota catena, usualmente il prezzo del dispositivo, che offre 128GB di memoria interna, sarebbe di 769 euro. C'è insomma di mezzo uno sconto del 48,11%, ovvero si arriva quasi a metà prezzo.

Basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che il possibile risparmio è di 370 euro. Vale la pena però notare che, come si può leggere in alcuni banner che stanno girando sul sito Web ufficiale di MediaWorld, la disponibilità è limitata. Più precisamente, da una comunicazione della catena si apprende, come potete vedere in calce alla notizia, che sono disponibili 4.000 pezzi.

Dando un'occhiata, invece, a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che da Unieuro il costo del prodotto è di 769,90 euro (anche se c'è uno sconto extra del 5% che fa scendere il prezzo in carrello a 731,40 euro). Su Amazon Italia, invece, il costo è di 491,90 euro tramite rivenditori.

Per il resto, visto che siamo in pieno periodo natalizio (e dunque è essenzialmente giunto il momento dei regali di Natale), potrebbe interessarvi restare aggiornati in merito alle promozioni in arrivo. In questo contesto, potrebbe tornarvi utile dare un'occhiata al canale Telegram degli sconti.