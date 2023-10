Da Mediaworld parte il Sottocosto a tasso zero fino al 15 Ottobre: quanti sconti!

In risposta agli Star Days di Euronics, Mediaworld lancia il "Sottocosto a Costo Zero", che fino al 15 Ottobre 2023 propone degli sconti molto interessanti su tanti prodotti d'elettronica.

Partendo dalla telefonia, segnaliamo il Samsung Galaxy S22 da 256 gigabyte a 499 Euro, in calo del 46% rispetto ai 929,99 Euro di listino, mentre iPhone 14 da 128 gigabyte passa a 799 Euro, con un risparmio del 9,1% dagli 879 Euro imposti dal produttore. In sconto troviamo anche Apple Watch SE GPS only con cassa da 44mm, a 259 Euro. In offerta troviamo anche lo Xiaomi Redmi 12 da 256 gigabyte, a 169 Euro, in calo del 26% dai 229,99 Euro di listino, mentre Honor Magic 5 Lite nella configurazione 8/256GB viene proposto a 249 Euro.

Fronte computer, gaming e smart home segnaliamo la promozione su ASUS VivoBook da 15,6 pollici a 549 Euro, il 40% in meno rispetto ai 929 Euro di listino, mentre il Lenovo Ideapad 3 è disponibile a 699 Euro.

Per quanto concerne i TV, invece, il Samsung QE55S90CATXZT da 55 pollici OLED viene proposto a 1349 Euro, mentre l'LG QNED 55QNED756RA da 55 pollici è disponibile a 599 Euro. Il Sony XR55A75KAEP da 55 pollici invece può essere acquistato a 1099 Euro, il 37% in meno rispetto ai 1749 Euro di listino.

I prodotti in offerta possono essere consultati direttamente attraverso questo indirizzo.