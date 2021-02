Da Mediaworld parte lo Speciale Apple Red Valentine: sconti su iPhone 12 ed Apple Watch

Nuovo giorno, nuova promozione di Mediaworld che oggi 12 Febbraio 2021 lancia lo Speciale Apple Red Valentine, che fino al 14 Febbraio 2021 permette di portare a casa a prezzo ridotto iPhone 12, Apple Watch ed altri accessori della compagnia di Cupertino.

Per quanto riguarda iPhone 12, il modello da 64 gigabyte è disponibile ad 859 Euro, con un risparmio di 80 Euro in meno rispetto ai 939 Euro di listino. Il dispositivo è disponibile in varie colorazioni, tra cui quella (PRODUCT)RED.

In sconto troviamo anche iPhone 11 ed iPhone 11 Pro. iPhone 11 da 64 gigabyte può essere acquistato a 649 Euro, con un risparmio di 70 Euro rispetto ai 719 Euro di listino, mentre iPhone 11 Pro da 256 gigabyte può essere portato a casa a 1099 Euro, rispetto ai 1249 Euro di listino.

Fronte Apple Watch e Beats, invece Apple Watch SE da 40mm può essere acquistato a 289 Euro, rispetto ai 309 Euro di listino. Il modello in questione è GPS Only, e non dispone del modulo cellulare. Infine, tra le altre offerte troviamo anche le Beats Solo Pro, a 199,99 Euro, con un risparmio di 100 Euro.

Il volantino completo è consultabile attraverso questo indirizzo: ricordiamo ancora una volta che le offerte sono disponibili fino al 14 Febbraio 2021.