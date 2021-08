Mediaworld, ultimi giorni di Speciale PC: gli sconti migliori su laptop Acer, HP e Lenovo

Sta per giungere alla sua conclusione il volantino Speciale PC da Mediaworld, occasione in cui la catena di distribuzione propone diversi computer portatili e annessi accessori in offerta. Vediamo, dunque, 5 laptop imperdibili in sconto per marchi come Acer, HP e Lenovo.

Partiamo dal modello più economico Acer Aspire 3 A317-33-P7HH proposto a 499 Euro anziché 549 Euro, pagabili in 20 rate Tasso Zero grazie al piano Findomestic. Si tratta di un computer portatile con processore Intel Pentium N6000 da 1,1 GHz di clock base e 3,3 GHz Boost, 8 GB di RAM, 256 GB di archiviazione in formato SSD, chip grafico integrato Intel UHD Graphics, display LCD Full HD da 17,3 pollici e sistema operativo Windows 10 Home.

Restando nello stesso marchio troviamo anche il laptop più costoso della lista, ovvero il modello Acer Nitro 5 AN515-56-795N dotato di processore Intel Core i7-11370H da 3,3 GHz base e 4,8 GHz Boost, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650, 16 GB di RAM DDR4, SSD per 1024 GB, DTS X:Ultra Audio e display IPS LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 144Hz. Il prezzo è pari a 1.099 Euro, contro i 1.299 Euro di listino.

Passiamo dunque ai laptop di casa HP, di cui citiamo il modello HP 15-DW3011NL proposto a 799 Euro anziché 899 Euro, con processore Intel Core i7-1165G7 da 2,8 GHz di frequenza base e 4,7 GHz Boost, scheda grafica NVIDIA GeForce MX450, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e display WLED Full HD da 15,6 pollici. Altrimenti, a 899 Euro anziché 999 Euro troviamo il notebook HP Pavilion 16-A0041NL con CPU Intel Core i5-10300H, GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM DDR4, SSD per 512 GB e display WLED Full HD da 16,1 pollici con refresh rate a 60Hz.

Dulcis in fundo troviamo il laptop Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 con display LCD Full HD da 15,6 pollici, CPU Intel Core i5-1135G7 da 2,4 GHz di clock base e 4,2 GHz di clock Boost, SSD da 512 GB, 8 GB di RAM e chip grafico condiviso Intel Iris Xe Graphics, il tutto per 649 Euro al posto di 799 Euro.

Ricordiamo infine che da Mediaworld ci sono anche gli sconti Solo per Oggi su diversi smart TV; o ancora, la medesima catena di distribuzione continua a proporre i Mega Sconti estivi, di cui abbiamo segnalato anche 5 smartphone sotto i 200 Euro.