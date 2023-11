MediaWorld Che Spettacolo: 250 euro di sconto su un TV Sony 2023 per poche ore

Superato il Cyber Monday di MediaWorld, vale la pena dare un'occhiata alle iniziative promozionali rimaste ancora attive (in vista di Natale). A tal proposito, la nota catena mette a disposizione un'offerta legata a un televisore Sony BRAVIA del 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo contesto, Sony KD50X75WL viene venduto a un prezzo pari a 549 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il costo consigliato per il dispositivo ammonterebbe a 799 euro, dunque capite bene che si fa riferimento a uno sconto di 250 euro, a calcoli fatti.

L'offerta rientra nell'iniziativa Che Spettacolo di MediaWorld, che, salvo estensioni, rimarrà attiva fino al 29 novembre 2023. Essenzialmente, quindi, avrete a disposizione relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire della promozione. Potrebbe trattarsi di una buona occasione anche per via del fatto che di mezzo c'è un modello di recente approdo sul mercato, in quanto legato al 2023.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony KD50X75WL, quest'ultima comprende un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, ma per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Sony.