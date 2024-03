MediaWorld Che Spettacolo: sconto di oltre 600 euro su un TV Top Seller LG

Al netto dell'offerta MediaWorld su Samsung Galaxy S23 Ultra, vale la pena dare un'occhiata anche ad altri sconti Tech lanciati dalla ben nota catena. Tra questi, si fa notare un'iniziativa riguardante uno Smart TV "Top Seller" di LG.

Più precisamente, il modello LG OLED55B36LA viene ora venduto a un costo di 990,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il televisore sarebbe di 1.599 euro. Questo significa che, a calcoli fatti, di mezzo c'è un possibile risparmio di 608,01 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore che rimanga sotto alla fascia di prezzo dei 1.000 euro. Questo anche considerando che MediaWorld propone la consegna gratuita online e inserisce questo prodotto tra i "Top Seller". Vale però la pena esplicitare che l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Che Spettacolo di MediaWorld, che proseguirà fino al 10 marzo 2024.

In ogni caso, guardando alle caratteristiche tecniche di LG OLED55B36LA, troviamo un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano per il resto tutte le funzioni smart del caso, anche se per i dettagli potrebbe magari farvi piacere consultare direttamente il sito Web ufficiale di LG.