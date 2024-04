Da Mediaworld parte lo Spring Party: il nuovo volantino attivo fino al 14 Aprile

Con la scadenza del precedente volantino, Mediaworld lancia in giornata odierna le nuove offerte che propongono lo “Spring Party” con un’ampia gamma di promozioni fino al prossimo 14 Aprile 2024.

Nel comparto telefonia, l’iPhone 14 viene proposto a 729 Euro, in calo rispetto agli 879 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Samsung Galaxy S23 da 256 gigabyte, che è disponibile a 729 Euro, in calo rispetto agli 889 Euro di listino, mentre l’iPhone 15 Pro da 128 gigabyte può essere acquistato a 1099 Euro, con un risparmio consistente dai 1239 Euro di listino.

Fronte informatica, il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 1149 Euro, in calo dai 1249 Euro di listino, mentre l’HP 15S-EQ2112NL da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 5 è disponibile a 449 Euro, in calo dai 569 Euro di listino. In sconto anche il Lenovo Ideapad Slim 3, da 15,6 pollici, che è disponibile a 549 Euro, in calo rispetto ai 649 Euro di listino.

Tra i TV, segnaliamo l’LG OLED EVO C3 da 55 pollici a 1299 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre l’Hisense 40A4K da 40 pollici passa a 249 Euro ed il Samsung QE55Q60CAUXZT da 55 pollici viene proposto a 599 Euro, quasi la. metà dai 1049 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.