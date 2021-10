MediaWorld, SSD portatile Samsung da 500GB in offerta a quasi metà prezzo

Non sono pochi i prodotti di Samsung attualmente in sconto. In seguito all'approfondimento dell'offerta di MediaWorld dedicata a una scopa elettrica, torniamo sui "lidi virtuali" della nota catena per dare un'occhiata a uno sconto su un SSD portatile di Samsung.

Più precisamente, Samsung T5, questo il nome del modello, viene venduto a 59,99 euro attraverso il portale ufficiale di MediaWorld. Consultando quest'ultimo sito Web, si può apprendere che precedentemente il costo del prodotto ammontava a 100,99 euro. In parole povere, si arriva quasi a metà prezzo (il "quasi" è d'obbligo, dato che la metà prezzo reale sarebbe 50,49 euro, ma abbiamo usato questi termini per semplificare il concetto).

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che stanno cercando un SSD di questo tipo. Tra le caratteristiche del modello coinvolto, troviamo una porta USB Type-C 3.1, 500GB di spazio di archiviazione e una velocità di trasferimento fino a 540 MB/s. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa di MediaWorld "Il Meglio degli Accessori", che proseguirà fino al 17 ottobre 2021.

Per fornirvi un quadro più completo in merito alla bontà dell'offerta, prendiamo in considerazione anche quanto proposto da altri popolari store online che sono soliti vendere questo tipo di prodotto. Unieuro venderebbe l'SSD a 69,99 euro con 5% di sconto extra direttamente in carrello (ma al momento in cui scriviamo non risulta disponibile), mentre i rivenditori di Amazon propongono il modello a partire da 74,91 euro.