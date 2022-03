Mediaworld, fino stasera 2 TV DVB-T2 in sconto a meno di 210 Euro

Mentre continua il volantino “Tech is Woman” con sconti su tantissimi prodotti, da Mediaworld si aggiornano le offerte di giornata con due TV DVB-T2 in sconto attorno ai 200 Euro: un modello scende di molto sotto tale soglia, mentre il secondo la supera di poco. Vediamo assieme di quali televisori si parla!

Il più economico è il modello OK 32850FC, Android TV LED Full HD da 32 pollici di diagonale e con refresh rate pari a 60Hz. Come abbiamo specificato, è compatibile con lo standard del digitale terrestre DVB-T2, ma presenta anche il supporto alla tecnologia HDR10 e all’Assistente Google, trattandosi di uno smart TV con il sistema operativo del robottino verde. Il prezzo? 169,99 Euro anziché 229,99 Euro.

Si passa poi al secondo modello, il TV Panasonic TX-24J330E venduto a 209,99 Euro anziché 229,99 Euro. In questo caso ci troviamo dinanzi a un pannello WXGA HD Ready da 24 pollici con refresh rate di 60Hz, senza compatibilità con HDR o altre tecnologie video, e anche senza funzionalità smart. Insomma, un modello decisamente entry-level per chi non vuole spendere troppo e desidera solamente soddisfare le nuove richieste del mercato.

Ricordiamo ancora una volta che queste promozioni valgono solamente fino alle 23:59 di oggi, 9 marzo 2022, e con acquisto esclusivamente online sul sito ufficiale Mediaworld.

Rammentiamo, infine, che oggi si concluderanno gli Xiaomi Days lanciati il 5 marzo 2022 presso la medesima catena di distribuzione.