Mediaworld fino stasera propone 2 laptop ASUS in offerta, c'è ZenBook con doppio schermo

Oltre all’iniziativa Mediaworld riguardante gli sconti su schede video RTX serie 30, la catena di distribuzione ha all’attivo come suo solito le promozioni Solo per Oggi tra cui notiamo, in particolare, due computer portatili ASUS di fascia alta in offerta: a spiccare è lo ZenBook con doppio display.

Procediamo però con ordine: innanzitutto troviamo il modello ASUS UX425JA-BM103R, altro ZenBook dotato di processore Intel Core i7-1065G7 da 3,9 GHz di frequenza massima, SSD da 512 GB, 8 GB di RAM e un display LED Full HD da 14 pollici di diagonale. Il sistema operativo al primo avvio, invece, è Windows 10 Pro. Il prezzo per questo modello specifico si assesta normalmente sui 1.499 Euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 31 maggio 2022, sarà possibile acquistarlo a 1.299 Euro.

In alternativa, coloro che prediligono una soluzione più performante e particolare possono optare per l’acquisto dell’ASUS UX482EG-KA108T, ZenBook che si distingue per la presenza di un display principale e dello ScreenPad Plus sopra la tastiera. Nella scheda tecnica notiamo, appunto, uno schermo primario da 14 pollici Full HD e, sotto la scocca, 16 GB di RAM assieme a un’unità SSD da 512 GB, scheda grafica NVIDIA GeForce MX450 e processore Intel Core i7-1165G7 da 4,7 GHz di clock Turbo. In questo caso, il prezzo passa da 1.599 Euro a 1.399 Euro con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 69,95 Euro al mese.

Rammentiamo a tutti i lettori che le offerte Solo per Oggi resteranno attive fino alla serata odierna esclusivamente online, ergo non potrete richiederle presso i punti vendita fisici.

