Mediaworld fino stasera propone 2 TV sotto 200 Euro, compatibili con DVB-T2

Oltre all’avvio del volantino “Super-Zero” da Mediaworld, il quale durerà fino al 26 maggio 2022, la stessa catena di distribuzione ha rilanciato le consuete offerte Solo per Oggi includendoci 2 TV compatibili con DVB-T2 a meno di 200 Euro, entrambi con consegna gratuita: ecco i modelli interessati nel dettaglio.

Avviamo questa brevissima rassegna con il più economico OK 32850HC-TB, televisore proposto a 129,99 Euro anziché 149,99 Euro, dotato di schermo HD Ready (risoluzione pari a 1366x768 pixel) da 32 pollici di diagonale con refresh rate di 60Hz ma senza compatibilità con standard video come HLG e HDR. Troviamo, però, il decoder Dolby Digital Plus lato audio e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

In alternativa, spendendo 189,99 Euro al posto dei 229,99 Euro di listino è possibile accedere al Panasonic TX-24J330E, altro TV compatibile con il DVB-T2 e sempre con display LED con frequenza di aggiornamento pari a 60Hz, ma da 24 pollici; la risoluzione, poi, resta pari a 1366x768 pixel.

Entrambi i modelli citati giungono sul mercato senza funzionalità smart; quindi, il prezzo particolarmente basso è dovuto a questa mancanza – oltre alla dotazione di pannelli più economici non Full HD. Infine, rammentiamo che le promozioni di giornata rimangono valide solo online e per poche ore.

Tra le altre offerte di giornata abbiamo trattato anche le nuove Offerte solo Online da Unieuro.