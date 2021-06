MediaWorld stasera sconta tre smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Panasonic

MediaWorld in occasione del Red Weekend sta proponendo diversi computer portatili top di gamma a 500 Euro in meno, eppure gli sconti non finiscono qui. Tra le promozioni Solo per il Weekend appaiono anche tre televisori con supporto al DVB-T2 di marchi come Samsung e Panasonic, con tagli fino a 400 Euro rispetto al listino.

Partiamo come da nostra consuetudine dal TV più conveniente: si parla del modello Panasonic TX-55HX580E proposto a 469 Euro al posto dei 699 Euro di listino, pagabili anche in 20 comode mensilità da 23,45 Euro Tasso Zero. Qui troviamo un pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, HDR10 / HLG / Dolby Vision, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 e sistema operativo myHomeScreen 5.0.

Il salto di prezzo al primo modello Samsung dei due interessati è evidente, dato che il TV The Frame 4K 43LS03A Black 2021 viene offerto a 829 Euro anziché 999 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate Tan 0% Taeg 0%. Questo smart TV è però dotato di un display QLED da 43 pollici, sempre Ultra HD 4K, e supporta le tecnologie Quantum HDR, HDR10+ e HLG lato video; lato audio, invece, troviamo il decoder Dolby Digital Plus. Infine, il sistema operativo in dotazione è il proprietario Tizen OS.

Dulcis in fundo, per chi volesse spendere di più ma avere il massimo dal proprio televisore tra le offerte del weekend figura anche il modello Samsung QLED QE55Q95TATXZT che scende dai 1.599 Euro di listino agli attuali 1.199 Euro. In questo caso si parla di un dispositivo con schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120Hz, Quantum HDR 2000 / HDR 10+ / HLG, Dolby Digital Plus come decoder audio e sempre sistema operativo Tizen.

Ricordiamo infine che questi prodotti sono scontati solo fino alle 23:59 di oggi, domenica 6 giugno 2021. Allo stesso modo, altri smart TV sono disponibili in offerta su Amazon fino allo stesso orario.