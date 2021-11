Mediaworld: fino stasera sconti pazzi su 3 smart TV DVB-T2, anche 900 Euro in meno

Prosegue il Black November da Mediaworld non solo con 200 Euro di sconto su Samsung Galaxy S21 ma anche su 3 smart TV 4K DVB-T2 proposti fino a 900 Euro in meno. Si parla di televisori di marchi come Samsung, Sony e Hisense che, solo fino a questa sera, saranno acquistabili a prezzi stracciati.

Osservandoli in ordine di prezzo, cominciamo dal modello Hisense 75A7100F scontato da 1.099 Euro a 849 Euro. Un taglio non eccessivo, ma pur sempre interessante considerando che si tratta di un televisore con schermo LED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 60Hz. Supporta, ovviamente, lo standard DVB-T2 e anche le tecnologie HDR10+ e HLG.

L’affare di giornata è invece il televisore Samsung QE65Q80A 2021 che scende da 1.999 Euro a 1.099 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate Tasso Zero da 54,95 Euro. Questo TV presenta un display QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, supporto lato video a HLG e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen.

Chiude la lista di oggi lo smart TV Sony XR65A80J venduto a 1.999 Euro anziché 2.499 Euro fino alle 23:59 di oggi, 8 novembre 2021. Qui troviamo un display OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 100Hz, supporto a HDR, Dolby Vision e tecnologia IMAX Enhanced, Dolby Atmos per quanto concerne l’audio e sistema operativo Google TV, ovvero Android 10.

Nelle scorse giornate abbiamo segnalato anche 3 smart TV Android sotto i 200 Euro da Mediaworld, anch’essi proposti a prezzi allettanti in occasione del Black Friday.