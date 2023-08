Mediaworld, al via la Summer Tech: sconti fino al 9 Agosto 2023

Parallelamente al Sottocosto di Unieuro, anche Mediaworld in giornata odierna lancia il nuovo volantino “Summer Tech” che fino al 9 Agosto 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Nel comparto della telefonia, l’iPhone 14 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 1179 Euro, in calo dai 1339 Euro di listino, mentre il Galaxy A23 5G da 128 gigabyte passa a 239,99 Euro, con un calo di oltre 100 Euro se si confronta con i 349,99 Euro di listino, mentre il Galaxy A54 5G da 128 gigabyte è disponibile a 359,99 Euro. In sconto troviamo anche le AirPods di terza generazione, con case di ricarica Lightning, che passano a 169 Euro, dai 209 Euro di listino.

Nella sezione legata a computer, console e periferiche per PC, invece, segnaliamo l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi only del 2022 con 64 gigabyte di memoria a 669 Euro, dai 789 Euro di listino, mentre il Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici è disponibile a 619 Euro, in calo dai 949,99 Euro di listino, ed il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte ad 899,99 Euro, con un risparmio consistente da 1229 Euro

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!