Mediaworld, Super Sconti per il Weekend: TV OLED, iPad, PC, Mac e smartphone

Super sconti questo weekend da Mediaworld. La catena di distribuzione, infatti, propone un'ampia gamma di promozioni fino alle 23:59 di domani, domenica 7 Novembre 2021. La lista è davvero molto ricca ed include tantissimi prodotti tra cui smartphone, PC, iPad, Mac e TV.

L'iPad Air da 10,9 pollici del 2020 con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 639 Euro, rispetto ai 669 Euro di listino, mentre la configurazione con 256 gigabyte di storage passa ad 809 Euro, con un risparmio di 30 Euro netti.

Sempre fronte Apple, segnaliamo il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 1 terabyte a 2199 Euro, in calo dai 2459 Euro di listino: precisiamo però che non si tratta della variante con processore Apple M1 Pro o Max, ma è il modello del 2020. In offerta troviamo il MacBook Air da 13 pollici con sSD da 512 gigabyte e chip Apple M1 8-core, a 1199 Euro, dai 1389 Euro imposti dal produttore.

L'HP Pavilion 16, un notebook da 16,1 pollici con Intel Core, è disponibile ad 849 Euro, dai 999 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, segnaliamo l'offerta sull'Oppo Find X3 Lite a 349 euro, mentre l'Oppo A94 5G passa a 299,99 Euro.

Il TV LG OLED 55C1 da 55 pollici invece viene proposto a 1469 Euro.