Mediaworld, super-sconto su questa TV Samsung: 1.500 euro in meno, c'è la soundbar gratis!

È un weekend d'oro per chi sta cercando un nuovo televisore: dopo avervi parlato dello sconto Mediaworld su un televisore Sony da 43", disponibile a meno di 500 Euro, è ora una TV OLED 4K di Samsung a finire in sconto, con una riduzione di prezzo non da poco: parliamo infatti di ben 1.500 in meno sul prezzo di listino, anche se solo per oggi.

ll prodotto in offerta è la TV Samsung QE65S95BATXZT, un OLED 4K da 65" messo in commercio lo scorso anno come parte della gamma OLED del colosso coreano. Lo sconto è ghiotto: si passa infatti da 3.499,99 Euro a 1.999,99 Euro. 1.500 Euro tondi tondi in meno, per uno sconto percentuale pari al 42,85% sul prezzo di listino.

Il televisore ha un processore Neural Quantum 4K di Samsung, che dovrebbe differenziarlo dagli OLED della concorrenza per una gamma di colori più ampia, con neri più profondi e bianchi più luminosi. Non solo: il prodotto ha anche la tecnologia LED autoilluminante, che garantisce una luminosità senza precedenti delle immagini. Il processore, poi, permette l'Upscaling AI in 4K grazie a 20 reti neurali.

Accanto all'hardware, poi, abbiamo anche il design LaserSilm ultrasottile, che combina una cornice minimalista e un profilo posteriore sottilissimo, che permettono alla TV di fondersi facilmente con qualsiasi ambiente in cui venga a trovarsi. Ovviamente, poi, il dispositivo è compatibile con gli standard DVB-T2, DVB-C2 e DVB-S2 ed ha sistema operativo Tizen.

Se l'offerta non vi convince, sappiate che l'acquisto del televisore vi permetterà anche di partecipare alla promozione "Minimal nel design, potente nel conquistarti", che vi permette di ricevere in omaggio una Soundbar Samsung HW-S800B/ZF, il cui valore di listino è pari a 699 Euro. Per ulteriori informazioni, comunque, vi rinviamo all'apposito regolamento della promozione "Minimal nel design, Potente nel conquistarti" di Mediaworld.