Mediaworld Super Zero, ultime ore del volantino: gli sconti da non perdere sui TV

Sono le ultime ore del volantino di Febbraio di Mediworld, che scadrà alle 23:59 di domani 3 marzo 2021. "Super Zero", che è disponibile sia online che nei negozi infatti dopodomani farà spazio alle nuove promozioni, ma vediamo quali sono gli sconti da non perdere.

In questa notizia ci soffermeremo principalmente sui TV, dove la proposta è davvero molto ricca.

Il Samsung QLED QE55Q95TATXZT da 55 pollici è disponibile a 1399 Euro, rispetto ai 1599 Euro di listino, mentre il QE75Q60TAUXZT da 75 pollici può essere portato a casa a 1499 Euro, anche in questo caso 500 Euro in meno rispetto a quello di listino. Sempre restando in ambito QLED, invece il QE65Q95TATXZT da 65 pollici viene proposto a 2099 Euro, con un risparmio di 600 Euro.

Tra i TV OLED, invece, il Sony KD55AG9 da 55 pollici passa a 1999 Euro, mentre il modello da 65 pollici passa a 2599 Euro rispetto ai 2799 Euro di listino. Fronte LG, invece, il 55GX6LA da 55 pollici può essere acquistato a 1799 Euro: lo sconto è pari a 200 Euro.

Gli altri TV degni di nota disponibili in sconto sono il Sony KD65XH8077 da 65 pollici ad 899 Euro, l'LG 55NANO816NA da 55 pollici a 699 Euro ed il Samsung UE82TU8070UXZT da 82 pollici a 1699 Euro.