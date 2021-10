Mediaworld supera Amazon: oltre 400 Euro di sconto su un TV LG OLED

Mentre prende il via su Amazon la settimana di sconti LG, Mediaworld rinnova in giornata odierna gli "Sconti solo per oggi", con una promozione molto interessante su un TV LG OLED EVO 2021. La catena di distribuzione nella fattispecie consente di risparmiare oltre 400 Euro.

Il modello interessato è l'OLED 55G1 da 55 pollici 2021, che può essere acquistato a 1553 Euro, 446 Euro in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. Mediaworld propone la consegna a casa gratuita tra giovedì 28 Ottobre e mercoledì 3 Novembre, con ritiro contestuale che ovviamente è a costo zero. La catena di distribuzione, inoltre, permette anche di godere del pagamento in 20 rate da 77,65 Euro al mese a tan e taeg 0%.

A livello tecnico, si tratta di una smart TV OLED da 55 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 120Hz. Presente ovviamente il tuner per il digitale terrestre DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2, mentre le casse integrate hanno una potenza in uscita di 60W. Tramite la scheda tecnica è anche possibile aggiungere accessori extra come il braccio per il muro, una soundbar ed il cavo HDMI.

La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 20 Ottobre 2021.