MediaWorld supera tutti: Redmi Note 8 2021 in offerta a soli 129 euro

Le "battaglie all'ultimo sconto" non si stanno concentrando solamente sull'iniziativa di MediaWorld relativa allo switch off DVB-T2. Infatti, la nota catena ha deciso di "sfidare la concorrenza" anche per quel che riguarda il mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, MediaWorld ha lanciato un'offerta sullo smartphone Redmi Note 8 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa promozionale, che rientra nel volantino "Sottocosto" di MediaWorld (attivo fino al 17 ottobre 2021), quest'ultima propone il succitato dispositivo, in questo caso "brandizzato" TIM, a un prezzo di 129 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che solitamente il prezzo dello smartphone ammonterebbe a 179 euro. In parole povere, lo sconto effettivo è di 50 euro. Non male, considerando anche il fatto che si tratta di un dispositivo di recente uscita e che il prezzo è già contenuto di base.

L'offerta è inoltre sicuramente interessante a fronte di quanto proposto dal mercato in generale. Per intenderci, gli altri principali store online che vendono prodotti di questo tipo offrono prezzi più elevati rispetto a MediaWorld. Infatti, i rivenditori di Amazon Italia propongono il modello a partire da 145,50 euro, mentre il portale ufficiale di Xiaomi vende lo smartphone a 229,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico dispositivo sul sito Web ufficiale di Unieuro.

Per il resto, utilizzando alcuni tool esterni siamo venuti a conoscenza del fatto che quello di MediaWorld è il prezzo più basso del Web (o perlomeno dei principali negozi online presi in considerazione dagli strumenti più popolari). Insomma, l'offerta lanciata dalla popolare catena è sicuramente "aggressiva" e potrebbe fare gola a non pochi utenti.