MediaWorld: supersconti su tre TV DVB-T2, SSD e smartphone Samsung per poche ore

Mentre il Sottocosto da MediaWorld continua a proporre grandi sconti su tanti prodotti di elettronica, tra cui un TV LG OLED C1 da 48 pollici, la catena di negozi pensa anche alle promozioni giornaliere che, oggi in particolare, offrono cali di prezzo notevoli su tre smart TV DVB-T2 e diversi prodotti firmati Samsung.

Partiamo dall’SSD interno Samsung 860 Evo dalla capienza di 1 terabyte e in formato 2,5 pollici, proposto a 119,99 Euro anziché 165,99 Euro. Troviamo poi anche il notebook Samsung Galaxy Book Ion a 1099 Euro contro i 1429 Euro di listino, dotato di display Full HD da 13,3 pollici, processore Intel Core I5-10210U, 256 GB di archiviazione in formato SSD e 8 GB di RAM, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home a 64bit.

Non manca pure lo smartphone Samsung Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone con schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, chip Exynos 2100 octa-core da 2,9 GHz, 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, batteria da 4000 mAh e tre sensori per il setup fotocamera posteriore (64MP teleobiettivo + 12MP Dual Pixel + 12MP ultra-grandangolare), mentre anteriormente figura una singola lente da 10MP. In questo caso si parla di 779 Euro al posto dei 929 Euro di listino.

L’ultimo prodotto firmato Samsung è lo smart TV Samsung QLED QE65Q800TATXZT con pannello da 65 pollici in risoluzione 8K (7680x4320 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, HDR10+, HLG, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo TizenOS. Il prezzo di questo televisore oggi è crollato da 3999 Euro a 2169 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero da 108,45 Euro.

Ci sono anche due ulteriori alternative interessanti, però, per il parco TV: il primo modello è il Philips OLED 55OLED855/12 con pannello Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR10+ e Dolby Vision lato video, mentre per il comparto audio troviamo Dolby Atmos e il sistema operativo è Android TV. Il prezzo è sceso a 1399 Euro contro i 1699 Euro di listino, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità.

Dulcis in fundo, per chi volesse risparmiare c’è anche lo smart TV Panasonic TX-50HX810E, venduto a 599 Euro anziché 749 Euro e dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici, standard DVB-T2 e DVB-S2, HDR10+ / HDR10 / HLG / DolbyVision e sistema operativo my Home Screen 5.0.

Tra le altre offerte del Sottocosto, invece, abbiamo segnalato in particolare sei sconti su smartphone per ogni fascia di prezzo.