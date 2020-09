MediaWorld: Surface Book 2 con GPU NVIDIA di 1700 euro, tempo limitato

Dopo lo sconto sullo smartphone pieghevole Motorola RAZR, MediaWorld torna a lanciare offerte a tempo limitato in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta il prodotto coinvolto è Microsoft Surface Book 2 con GPU NVIDIA.

Infatti, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 2199 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Stando al sito Web della nota catena, in precedenza il costo era pari a 3899 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 1700 euro. Il modello coinvolto monta un processore Intel Core i7-8650U, un SSD da 1TB, 16GB di RAM e un display LCD da 15 pollici con risoluzione Full HD. Non manca una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB di memoria dedicata). Il sistema operativo è Windows 10 Pro.

La promozione rimarrà valida solamente per un tempo limitato, in quanto rientra nell'iniziativa "Solo per il Weekend" lanciata da MediaWorld a partire da oggi 12 settembre 2020. In ogni caso, guardando a quanto proposto online a livello di prezzi, abbiamo notato che questo modello non è esattamente semplice da reperire.

Il motivo è da ricercarsi nel recente annuncio di Surface Book 3, che MediaWorld vende, nella sua variante con processore Intel Core i7-1065G7, 256GB di SSD, 16GB di RAM, display LCD da 13,5 pollici e GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 a un prezzo di 1949 euro. Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche al nuovo modello.