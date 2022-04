Mediaworld, al via i Surface Days: offerte su notebook e convertibili fino al 30 Aprile

A poche ore dal lancio dello Sconto World di Mediaworld, la catena di distribuzione propone i Surface Days sia in negozio che online. Fino al 30 Aprile 2022, nella fattispecie, sarà possibile acquistare a prezzo ridotto tanti prodotti e modelli della linea Surface.

Partendo dal Surface Pro 8, il modello con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e scheda grafica Intel Iris Xe è disponibile a 1099 Euro, in calo rispetto ai 1299 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche il Surface Laptop Go da 12 pollici, con 8GB di RAM e 128 gigabyte di storage, che passa a 579 Euro, in calo rispetto agli 819 Euro imposti dal produttore, mentre se si opta per la versione da 256 gigabyte lo sconto è superiore ed il prezzo è di 750 Euro.

In offerta segnaliamo anche il Surface Go 3, il convertibile da 10,5 pollici con 8GB di RAM e 128 gigabyte di storage, che passa a 479 Euro, in calo di 120 Euro rispetto ai 599 Euro di listino.

Il Surface Laptop 4 da 13,5 pollici, con 8GB di RAM e 512 gigabyte di storage passa invece a 1214 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta nell'ambito dei Surface Days può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.