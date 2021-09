MediaWorld, tablet Android in offerta sotto i 100 euro per poche ore

Dopo aver scontato lo smartphone Samsung Galaxy A12, MediaWorld è tornata a lanciare offerte relative al mondo tech. Questa volta, la nota catena ha avviato un'iniziativa promozionale legata a un tablet Android economico.

Più precisamente, il modello Alcatel 1T 10 viene venduto, nella sua variante Wi-Fi, a un prezzo pari a 89,99 euro sul portale ufficiale di MediaWorld. Secondo quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il tablet costava 119,99 euro. Effettuando un rapido calcolo, si comprende dunque che lo sconto è pari a 30 euro. Non male per un dispositivo che già di base dispone di un prezzo non troppo elevato.

In ogni caso, la scheda tecnica di Alcatel 1T 10 comprende un display LCD da 10 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel, un processore MediaTek MT8321, 1GB di RAM e 16GB di memoria interna. Si tratta dunque di un modello che può risultare interessante per coloro che non hanno troppe esigenze e vogliono semplicemente disporre di un tablet "di base", da utilizzare per svolgere qualche classica operazione quotidiana.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico tablet sul sito Web ufficiale di Unieuro, mentre su Amazon il prodotto è in offerta 89,99 euro (ma la disponibilità in questo caso parte dall'8 settembre 2021 al momento in cui scriviamo).

Tirando le somme, la promozione lanciata da MediaWorld ha fatto scendere il costo del prodotto sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro, rendendolo potenzialmente più interessante per un certo tipo di utente. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 3 settembre 2021, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.