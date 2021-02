Mediaworld taglia l'IVA fino al 28 Febbraio su alcune categorie, online e nei negozi

Mentre continuano gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld, la catena di distribuzione ha lanciato tre giorni di "No Iva" su grandi elettrodomestici e climatizzatori, su cui è possibile godere di uno sconto pari all'imposta sul valore aggiunto.

Come si legge nella pagina dedicata al No IVA, rientrano tra i prodotti che beneficiano dell'offerta lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, congelatori, elettrodomestici per la cottura, lavastoviglie, condizionatori fissi mono, dual e portatili.

Come avvenuto anche in passato, però, lo scorporo dell'IVA non è pari al 22%. Sul prezzo di listino dei prodotti che rientrano, infatti, viene applicata una riduzione del 18,04%.

Mediaworld sottolinea che sono esclusi dall'iniziativa pubblicitaria "tutti i prodotti presenti nei volantini in corso, tutti i prodotti facenti parte delle promo online (Xdays e Solo per oggi); prodotti non disponibili; le prevendite; le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi".

Il volantino è disponibile sia nei negozi che online, e sarà attivo fino al prossimo 28 Febbraio 2021. Parallelamente, restano attive anche le promozioni e gli altri volantini di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine nelle ultime giornate, tra cui gli XDays ed la promozione che si concluderà a marzo 2021.