Mediaworld taglia l'IVA su Apple Watch, AirPods e Mac: le offerte fino al 24 Settembre

In risposta alle offerte di Amazon su MacBook ed Apple Watch, Mediaworld in giornata odierna lancia 48 ore NO IVA su una selezione di Apple Watch, AirPods e Mac. Le promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di domani 24 Settembre 2022.

Partendo da Apple Watch series 7, il modello con cassa da 45mm GPS + Cellular è disponibile a 466,35 Euro, mentre la Nike Edition di Apple Watch Series 7 con cassa da 41mm passa a 359,80 Euro. Interessante anche lo sconto su Apple Watch Series 7 GPS + Cellular da 41mm, che passa a 441,76 Euro, rispetto ai 539 Euro di listino.

Per quanto concerne i Mac, invece, il Mac Mini viene proposto ad 859,76 Euro, dai 1049 Euro di listino, mentre l’iMac da 24 pollici passa a 1597,40 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1949 Euro precedenti. Interessante anche il MacBook Air da 13,3 pollici, che viene proposto a 1540,02 Euro, rispetto ai 1879 Euro precedenti, mentre il MacBook Pro da 13 pollici è disponibile a 1212,18 Euro.

Fronte AirPods, invece, segnaliamo la promozione sul modello liscio a 113,92 Euro, in calo dai 139 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.