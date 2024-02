Mediaworld taglia l'IVA per due giorni: sconti fino all'1 Marzo 2024

Mediaworld lancia in giornata odierna una nuova promozione, che fino al 1 Marzo 2024 propone il taglio dell’IVA su tantissimi prodotti. Lo scorporo dell’IVA, pari al 18,04%, può essere richiesto solo sull’applicazione su iOS ed Android da parte di coloro che posseggono la carta MW Club.

Sono esclusi dall’iniziativa i seguenti prodotti:

Tutte le informazioni sono disponibili direttamente a questo indirizzo e nel file PDF relativo alle condizioni.

